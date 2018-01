Microsoft estuda cortes de empregos, diz jornal A Microsoft está considerando cortes significativos de empregos em várias divisões, publicou o Wall Street Journal no final da quarta-feira, citando pessoas próximas dos planos da companhia. Mas os estudos para os cortes ainda não foram acertados e a Microsoft pode acabar encontrando métodos alternativos para controlar custos, informou o jornal. Um porta-voz da Microsoft não comentou o assunto. O número de cortes potenciais deve ser bem menor que as 15 mil posições que foram aventadas nos últimos dias, informou o jornal. A Microsoft pode anunciar as reduções durante a divulgação de resultados trimestrais, na próxima semana, afirmou o jornal. A gigante do software emprega cerca 91 mil pessoas no mundo. (Por Anupreeta Das)