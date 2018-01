Microsoft exclui PDF do novo Office Quando a Microsoft anunciou que a próxima versão do pacote Office traria a função ´salvar arquivo como PDF´ como um recurso nativo, a comunidade de desenvolvedores comemorou o que parecia ser uma evolução sensata para o popular pacote de software de escritório. Mas a Adobe, a detentora dos direitos sobre a tecnologia PDF (Portable Document Format) não conseguiu chegar a um acordo que julgasse satisfatório com a Microsoft, ameaçando a empresa com um processo caso levasse a agora polêmica funcionalidade adiante. Entre as exigências, a Adobe queria que a Microsoft oferecesse a função como um software adicional que seria pago pelos usuários e, além disso, a Adobe também quer que a empresa remova do programa outra função: a ´salvar como XPS´, já que este é um arquivo que concorre diretamente com o PDF (o XPS vêm de XML Paper Specification). A Microsoft acabou não concordando com as medidas, já que não seria nada atraente para seus usuários ter de pagar por programas que qualquer um poderia encontrar gratuitamente na internet para gerar arquivos PDF.