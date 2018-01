Microsoft: existem 60 milhões de cópias piratas do XP Quando a Microsoft criou a ferramenta WGA Windows Genuine Advantage, a idéia era identificar as cópias piratas do Windows e ´incentivar´, por meio de uma janela pop-up, a visita a links para a compra de versões legais do software. Só que a ferramenta da empresa foi acusada de indicar falsos positivos, ou seja, versões legais que eram apontadas como piratas. A pressão destes usuários, que acharam a iniciativa invasiva, levou o diretor de licenças do programa WGA, Alex Kochis, a postar dados sobre o funcionamento da WGA em um blog da rede de desenvolvedores da Microsoft. Ele admitiu que falhas na WGA realmente levaram a falsos positivos, mas que mesmo assim a ferramenta havia chegado a cerca de 60 milhões de cópias irregulares do Windows XP em atividade em todo o mundo (ou aproximadamente 20% dos 300 milhões de Pcs usam o sistema da Microsoft).