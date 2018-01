Microsoft faz acordo inédito no Cade A Microsoft e a TBA Informática concordaram em pagar R$ 5 milhões para encerrar o processo no qual foram condenadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 2004, pela prática de venda casada de produtos e serviços. Em troca do encerramento do caso, as duas empresas concordaram ainda em retirar da Justiça o processo em que contestam a condenação pelo Cade. O acordo, inédito na história dos organismos brasileiros de defesa da concorrência, foi autorizado ontem pelo plenário do Cade, numa sessão que acabou de forma tumultuada e com troca de acusações entre conselheiros e a advogada Neide Mallard, representante da IOS, a empresa que deu início ao processo, denunciando o monopólio da TBA na venda de produtos da Microsoft. O acordo ainda precisa ser confirmado por juízes da 17ª Vara da Justiça Federal de Brasília, onde está tramitando a ação das empresas contra a autarquia. A presidente do Cade, Elizabeth Farina, explicou após a sessão que o acordo não anula a condenação, já que a prática das empresas, de vender os produtos da Microsoft para órgãos do governo federal exclusivamente por meio da TBA, e agregar ao pacote a venda de serviços, foi julgada anticompetitiva. A condenação ocorreu em agosto de 2004 e a investigação havia começado em 1999. ´Já se vão oito anos em que as empresas estão na Justiça prorrogando o pagamento da multa, o que não torna o sistema eficiente´, comentou Elizabeth, acrescentando que a iniciativa de realizar o acordo partiu das empresas. Ela explicou ainda que o valor de R$ 5 milhões foi calculado pelos técnicos do Cade trazendo a valor presente a multa que poderia ser paga no final do processo na Justiça - que pode chegar a 15 anos. Defesa A advogada Neide Mallard fez uma defesa contrária ao acordo. Ela acusou o Cade de estar se transformando num ´balcão de negócios´. ´Esse acordo é um prêmio para as condenadas, pois elas agora não terão mais o ônus de se expor para se defender´, afirmou. ´O Cade está admitindo que dá uma decisão e não adianta brigar na Justiça para mantê-la porque a Justiça é lenta e pode derrubá-la.´ Neide Mallard, que já foi conselheira do Cade, acusou a Procuradoria Geral do órgão de negociar com a Microsoft ´às escuras´ e sem transparência à sociedade. As críticas expostas de forma exaltada pela advogada acabaram provocando irritação entre os conselheiros e causaram um bate-boca no plenário. O conselheiro Ricardo Cueva, que também atuou como relator do processo, considerou a fala da advogada ofensiva e ameaçou-a com um processo judicial,observando que toda a sessão havia sido gravada e que as palavras de Neide Malard poderiam ser usadas contra ela. Cueva defendeu o acordo e negou que as discussões tivessem ocorrido sem transparência. ´Fizemos várias reuniões aqui no Cade e a dra. Neide participou de algumas´, afirmou. Outro conselheiro que votou a favor do acordo, Luiz Prado, disse que as acusações da advogada eram uma ´leviandade´. Se o acordo for aprovado pela Justiça Federal, o dinheiro pago pela Microsoft será destinado ao Fundo do Conselho de Direitos de Difusos, administrado pelo Ministério da Justiça. A Microsoft comemorou o acordo. ´Estamos satisfeitos com a aproximação construtiva adotada pelo Cade´, afirmou Rinaldo Zangirolami, diretor de assuntos corporativos e jurídicos da Microsoft Brasil, conforme nota divulgada pela empresa. Segundo a nota, hoje qualquer revenda pode comercializar softwares da Microsoft para o setor público.