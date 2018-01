Microsoft faz esforço global para vender anúncios, diz jornal A Microsoft está fazendo um esforço global para vender anúncios online dirigidos por meio de um sistema de dados coletados entre os usuários de seu serviço de correio eletrônico Hotmail, informou o Wall Street Journal em seu site nesta terça-feira, dia 26. A Microsoft, maior produtora de software do mundo, está tentando conseguir uma fatia maior do mercado de publicidade online para o MSN.com e outros sites sob sua tutela. A empresa está atualmente atrás do Google e do Yahoo. A companhia começou a combinar dados pessoais dos 263 milhões de usuários do Hotmail com informações reunidas com o monitoramento de suas buscas, publicou o jornal. Para os anunciantes, a combinação destes dois conjuntos de informações pode permitir um melhor direcionamento de propagandas, evitando desperdício de tempo dos usuários com anúncios irrelevantes, informou o diretor global de venda de publicidade da Microsoft, Chris Dobson, ao jornal. A Microsoft está usando as informações para vender espaço publicitário em suas páginas na internet, incluindo o MSN.com e o próprio Hotmail, informou a publicação.