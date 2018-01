Microsoft faz nova investida pelo Yahoo com mesma oferta

A diretoria da Microsoft vai prosseguir com a investida pelo Yahoo nesta semana, mas não aumentará a oferta de US$ 41,74 bilhões pela companhia, segundo informou a rede CNBC. Ao participar de programa no canal de televisão, o repórter Andrew Ross Sorkin, do New York Times, disse que a batalha pelo Yahoo pode custar US$ 30 milhões, mas é mais barata do que elevar a proposta. VEJA TAMBÉM Yahoo! rejeita oferta de compra da Microsoft News Corp. e Yahoo avaliam combinação de operações na rede Investidores da Microsoft mostram irritação com 'plano Yahoo' Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo A oferta original da Microsoft de dinheiro e ações - rejeitada pelo Yahoo na semana passada - era de US$ 31 por ação, ou US$ 44,6 bilhões. Por causa da queda das ações da Microsoft desde então, a proposta vale agora US$ 41,74 bilhões e avalia o Yahoo a US$ 29,01 por ação. O papel fechou esta segunda-feira, 18, a US$ 29,66, de acordo com a Dow Jones. Em entrevista também nesta segunda, o presidente da Microsoft. Bill Gates, disse que a oferta não subvaloriza o Yahoo. "Mandamos uma carta e achamos que é uma boa oferta. Nada aconteceu além de nós acharmos uma boa oferta", afirmou, antes de provocar: "Eles deveriam avaliar novamente a proposta". No início da semana passada, o Yahoo negou a oferta de US$ 44,6 bilhões (a maior desde o estouro da bolha da internet, em 2000), por "subvalorizar substancialmente" a companhia. A partir de então, ventilaram na imprensa especializada notícias de possíveis acordos da pioneira da internet com a News Corp., AOL e até o concorrente Google. Analistas diziam se tratar de estratégia para a Microsoft aumentar o valor de compra para pelo menos US$ 50 bilhões. Não foi o que aconteceu. Apesar disso, muitos analistas ainda afirmam que a Microsoft fará o que for preciso para comprar o Yahoo, já que de certa forma depende dele para competir com o Google, líder do mercado de buscas e publicidade em links. De acordo com Bill Gates, o Google é a única empresa "com massa crítica" no mercado de buscas.