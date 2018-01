Microsoft fecha acordo com a Novell para apoiar Linux Adversárias de longa data, Microsoft e Novell firmaram uma trégua tecnológica que promete facilitar a integração do sistema operacional Windows, ainda dominante, com o cada vez mais popular sistema aberto Linux. O acordo, anunciado nesta quinta-feira, tem implicações importantes para o mundo dos negócios, da tecnologia e nos tribunais. "Isto ergue uma ponte importante de propriedade intelectual entre as faces proprietária e open source do software", disse o advogado da Microsoft, Brad Smith. Sob os termos da parceria, a equipe de vendas da Microsoft oferecerá a seus clientes corporativos a oportunidade de licenciar o sistema operacional Windows, dentro de um pacote que incluirá manutenção e apoio técnico para a plataforma Suse Linux da Novell. A Novell se vale, principalmente, das taxas de assistência técnica para ganhar dinheiro com o software Linux, que é desenvolvido por uma comunidade internacional de criadores que não são funcionários de nenhuma companhia específica e compartilham código gratuitamente. Trabalhando juntas, Microsoft e Novell esperam que mais empresas venham a rodar Windows e Linux juntos, sem colapsos de sistema. As duas empresas também esperam melhorara a interação entre o pacote de programas Office, da Microsoft, e a alternativa gratuita, o OpenOffice. Esta parece ser a única parte do acordo com impacto sobre o usuário final. Para encorajar mais empresas a abraçar a plataforma Novell, a Microsoft compromete-se a não exercer seus direitos de patente sobre partes de sua tecnologia que venham a ser integradas ao Suse Linux.