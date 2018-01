Microsoft fecha acordo para vender computadores na Índia

A Microsoft anunciou na quarta-feira que fechou acordo com a AMD (Advanced Micro Devices) e a Zenith Computers para produzir e vender computadores pessoais na Índia. Os computadores, que serão vendidos ao preço de 21 mil rúpias (cerca de R$ 1.000 reais), estarão disponíveis em 10 lojas de Bangalore e Puna a partir de julho, para teste com duração de três meses, e a produção será expandida posteriormente com base na resposta dos consumidores. "Não vemos ganhos no curto prazo. Nossa perspectiva é mais longa", disse Ravi Venkatesan, presidente do conselho da Microsoft, na Índia, a jornalistas. Em 2006 e 2007, o total de computadores pessoais em uso na Índia era de 22 milhões, o que equivale a uma máquina para cada 50 habitantes, informou o grupo de pesquisa IDC em recente relatório. A Microsoft anunciou que seu portal MSN ofereceria conteúdo educativo para estudantes indianos, e planeja lançar um novo serviço de buscas em um país no qual quase 400 mil engenheiros se formam a cada ano.