Microsoft fecha quatro blogs por apologia a anorexia

A Microsoft tirou do ar de forma fulminante quatro blogs hospedados no serviço Windows Live Spaces que faziam apologia a anorexia e bulimia, mesmo sem esperar uma ordem judicial, de acordo com reportagem publicada nesta terça-feira, 20, no jornal espanhol El País. Uma denúncia, feita à empresa pela Internet Quality Agency (Iqua), dizia que os sites desrespeitavam a lei ao promover e incentivar as doenças. O responsável pelos serviços Hotmail, Messenger e Spaces da Microsoft na Espanha, Jaime Esteban, reconheceu a medida tomada pela companhia após comprovar "que efetivamente os blogs infringiam as normas sobre conteúdos criados por usuários". A Microsoft também bloqueou a conta dos autores dos blogs. A empresa de Bill Gates afirma esperar que tenha sido um incidente individual e agradeceu à Iqua pela denúncia. Além disso, pediu que a agência os contate sempre que "detectar qualquer conteúdo impróprio". Por sua vez, o presidente da Iqua, Santiago Ramentol, se disse "muito satisfeito pela decisão da Microsoft, uma vez que a falta de universalização e leis globais dificultam o trabalho de monitoramento de sites". É a primeira vez que uma organização privada tira do ar páginas de usuários sem esperar ordem judicial. O Google, por exemplo, com seu serviço de compartilhamento de vídeos YouTube, costuma esperar a Justiça para não prejudicar a "liberdade de expressão".