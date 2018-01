Microsoft garante ter cumprido exigências da Comissão Européia A Microsoft afirmou hoje que cumpriu e inclusive "superou" a exigência da Comissão Européia (CE) de que compartilhe com outros operadores o código-fonte do Windows, apesar de as autoridades do bloco considerarem que a informação oferecida é "incompleta e imprecisa". Em comunicado, a empresa de informática afirma que proporcionou à CE "um grande volume de testemunhos de especialistas, que concluem da forma mais clara que a documentação da Microsoft alcança ou excede qualquer padrão neste tipo de tecnologia". "Esta documentação, à qual deve-se acrescentar apoio técnico gratuito e o acesso mediante licença ao código-fonte, cumpre e supera as exigências da decisão da Comissão", acrescenta a empresa. A CE anunciou hoje o envio de um requerimento por escrito à Microsoft para que divulgue a informação necessária a seus concorrentes para interagir com o sistema operacional Windows. Os dados fornecidos até o momento foram considerados "incompletos e imprecisos". A nova carta substitui a lista de alegações que a CE enviou à empresa em dezembro, na qual a ameaçava com uma multa de dois milhões de euros diários se não cumprisse esta exigência.