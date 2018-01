Microsoft gastará mais de US$ 1 bilhão por reparos no Xbox

A Microsoft disse nesta quinta-feira que assumirá mais de US$ 1 bilhão em encargos no trimestre encerrado em junho devido a um "inaceitável número de reparos" em seu console Xbox 360, e anunciou uma nova garantia estendida para o videogame. A informação surge em meio a uma série de reclamações sobre falhas no Xbox 360 na internet. Segundo a Microsoft, investigações indicaram "uma série de fatores" que podem ter causado problemas relacionados a uma mensagem de erro no aparelho. A empresa está ampliando a garantia do videogame para três anos e disse que vai reembolsar os clientes que já tiveram que pagar para consertar seus Xbox por falhas relacionadas à mensagem de erro.