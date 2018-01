Microsoft, Google e Yahoo fecham acordo com EUA sobre jogos on-line

As empresas Microsoft, Google e Yahoo! chegaram nesta quarta-feira, 19, a vários acordos com o governo dos Estados Unidos para resolver um conflito sobre sua suposta promoção do jogo ilegal através da internet, anunciou o Departamento de Justiça. Segundo um comunicado da advogada encarregada do caso, Catherine L. Hanaway, do distrito Leste do Missouri, a soma dos três acordos chega a US$ 31,5 milhões. "Esta soma se acrescenta a mais de US$ 40 milhões em confiscos e impostos que o escritório recuperou durante os últimos anos, procedentes dos operadores de empresas de jogo ilegal", disse Hanaway. "Os contribuintes honestos e o pessoal da indústria do jogo que cumpre a lei sofre por causa daqueles que promovem ações ilegais através da internet", acrescentou. No caso da Microsoft, o acordo é de US$ 21 milhões, sendo US$ 4,5 milhões para os cofres públicos e US$ 7,5 milhões para os fundos do Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. A companhia aceitou também fornecer US$ 9 milhões para uma campanha de propaganda através da internet, informando aos jovens que as empresas de apostas online são ilegais nos EUA. A Microsoft, que nunca negou nem admitiu sua culpa, encerrou assim as acusações de que, entre 1997 e junho de 2007, tinha recebido pagamentos procedentes de negócios e publicidade do jogo ilegal pela internet. No caso do Google, que também não nunca admitiu nem negou as acusações de ter enriquecido através de negócios e publicidade vinculados ao jogo ilegal online, o acordo foi de US$ 3 milhões. O Yahoo! deverá pagar US$ 7,5 milhões e investir US$ 4,5 milhões em uma campanha publicitária de serviço público de três anos de duração (US$ 1,5 milhão por ano).