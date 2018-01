Microsoft inicia testes de novo servidor de voz sobre IP A Microsoft iniciou nesta segunda-feira os testes de seu novo software para servidores que permite que clientes corporativos façam ligações telefônicas usando a internet. O Microsoft Office Communications Server 2007 será lançado entre abril e junho de 2007. O produto colocará a empresa no negócio de telefonia corporativa no momento em que muitas companhias migram para sistemas de telecomunicações baratos baseados na tecnologia de voz sobre Protocolo de Internet (VoIP). Antes do lançamento oficial, a Microsoft fará testes com 2.500 empresas. O novo servidor de voz permitirá que usuários iniciem de forma instantânea conversa com apenas um clique. Por exemplo, um funcionário de uma empresa que receber um e-mail no Outlook de um colega de trabalho poderá visualizar se o remetente está disponível e iniciar uma conversa telefônica ou ainda uma teleconferência. Outras gigantes da informática que já oferecem a tecnologia de VoIP são a Cisco Systems e a IBM. O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, prevê que em 10 anos toda a comunicação empresarial será baseada na plataforma Web.