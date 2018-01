Microsoft investe em fabricante de TVs da China

A gigante da informática Microsoft comprará 15 milhões de ações do fabricante de televisores chinês Changhong Electric por US$ 12,3 milhões, informou a agência de notícias Xinhua. Com a compra das ações, avaliadas em US$ 0,82 cada, a Microsoft terá 0,8% da Changhong, um dos principais fabricantes de televisores do país. A empresa chinesa anunciou recentemente que quer arrecadar US$ 327 milhões com a venda de 400 milhões de ações para desenvolver sua linha de televisores de plasma. Na semana passada, as especulações na Bolsa de Valores após esta notícia fizeram as ações da Changhong subir em 9,97% até US$ 1,30. No dia 15, a Microsoft assinou um memorando de entendimento com a Changhong para cooperar na fabricação de produtos que conectam televisores com computadores e internet, segundo uma nota divulgada pela Xinhua. Em 2004, as duas empresas assinaram um acordo para colaborar no setor multimídia, visto pela Changhong como uma oportunidade para consolidar e desenvolver sua fatia de mercado no país.