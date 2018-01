Microsoft investiga novo problema no Internet Explorer A gigante do setor de informática Microsoft está investigando um novo problema em seu navegador Internet Explorer 6, que pode fazer com que o programa "trave", advertiram analistas do setor. Os detalhes do problema foram publicados pela primeira vez na semana passada, na página "Security Focus" (www.securityfocus.com). "Não é nada surpreendente, mas parece que há um erro muito interessante e aparentemente fácil de ser registrado no Internet Explorer", assinalava o site. A empresa de segurança eletrônica Secunia mencionou o problema ao publicar uma advertência, na qual indica que se trata de um "buraco" que pode fazer com que o software fique "travado". A Microsoft declarou à página de tecnologia "News.com" que está investigando o assunto e que, por enquanto, não tem notícia de que algum problema relacionado ao erro tenha sido registrado. Uma vez encerrada a investigação, a Microsoft poderia alertar os usuários para o problema em seu boletim mensal de segurança, informaram porta-vozes da companhia.