Microsoft investirá US$ 1,1 bi no portal MSN A Microsoft vai dobrar os gastos com pesquisa e desenvolvimento de software para sua unidade de negócios online, o portal MSN, com cerca de US$ 1,1 bilhão a serem aplicados na criação de novas ferramentas online ao longo do ano fiscal 2007, que começa no próximo dia 1º de julho. A cifra é mais que o dobro do que a empresa gastou com a divisão online no ano fiscal 2005: US$ 500 milhões. A injeção de capital em ferramentas online e os investimentos no MSN fazem parte da estratégia da Microsoft de propor o software como serviço, que envolve ainda os futuros lançamentos da empresa, como o Windows Vista e a nova edição do pacote de automação de escritórios Office com o leque de serviços online Windows Live.