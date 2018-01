Microsoft investirá US$ 900 milhões na China A Microsoft assinou um acordo ontem com a China, pelo qual deve investir US$ 700 milhões com a compra de equipamentos fabricados naquele país nos próximos cinco anos. A Microsoft desenvolve e comercializa vários dispositivos de hardware como teclados, mouses sem fio e joysticks, entre outros. Além disso, a empresa também deve aplicar outros US$ 200 milhões a serem investidos em empresas locais para o desenvolvimento de software. Os investimentos também incluem a criação de um pólo de inovação tecnológica, que estará focado em estimular a criação de novos programas de computador e aplicações, e que ainda terá o papel de ajudar na capacitação e treinamento de pessoal técnico. Na semana passada, o presidente chinês Hu Jintao se encontrou com Bill Gates. Durante a reunião, o fundador da Microsoft disse que a empresa está comprometida em ajudar no desenvolvimento de uma infra-estrutura tecnológica sólida na China.