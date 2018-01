Microsoft investiu US$ 3,7 milhões em inclusão digital A Microsoft investiu US$ 3,7 milhões em 1,2 mil centros comunitários de inclusão digital no Brasil no ano fiscal de 2005. O número faz parte dos resultados da terceira edição do Relatório Social, que a empresa divulga hoje. As cifras se referem tanto a investimentos em dinheiro, aplicadas no aparelhamento dos centros, bem como no fornecimento de licenças de software que incluem sistemas operacionais e aplicativos. Os centros beneficiados fazem parte do programa mundial da companhia - Potencial Ilimitado -, aplicado por meio de parcerias com o terceiro setor. No Brasil, as entidades são Fundação Bradesco, Sampa.org, CDI, Rede Jovem, Oxigênio e Instituto Ayrton Senna.