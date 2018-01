Microsoft irá reduzir preço do Xbox 360, diz fonte

A Microsoft está preparada para reduzir o preço de seu console Xbox 360 do modelo custando US$ 349 para US$ 299, afirmou um fonte nesta sexta-feira, 11. A empresa planeja cortar o preço do modelo com 20 gigabytes de disco rígido neste fim de semana, antes da maior feira do segmento, a E3, que ocorre à partir do dia 14 em Los Angeles. Uma diminuição no preço do videogame já tem sido amplamente divulgada pelos blogs mais populares do setor e sites de tecnologia. Muitos chegaram a apresentar propagandas de varejistas anunciando o preço de US$ 299. Uma porta-voz da empresa afirmou que a Microsoft não tem nada a comunicar no momento. A última redução de preço do Xbox Pro aconteceu em agosto, de US$ 399 para US$ 349, um mês antes do lançamento de "Halo 3". Com esse novo corte, o Xbox 360 Pro passa a custar US$ 100 a menos que o PlayStation 3 da Sony, que possui 40 gigabytes de armazenamento Nesta nova geração de videogames, a Microsoft compete com o console Wii da Nintendo e o PS3 da Sony, que possui leitor de discos Blu-ray. Por enquanto é improvável que a Nintendo ou a Sony anunciem um corte nos preços. O Wii, que custa US$ 249, ainda está em baixo estoque em diversos varejistas, enquanto a Sony afirmou que planeja tornar sua unidade de games lucrativa à partir deste ano