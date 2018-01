Microsoft já vendeu 60 milhões de licenças do Windows Vista

A Microsoft anunciou, durante o Financial Analyst Meeting (FAM), na semana passada, que o total de venda de licenças do Windows Vista, em todo o mundo, desde o seu lançamento chegou a 60 milhões. A notícia foi dada por Steve Ballmer, CEO (chief-executive officer) da Microsoft, que também informou que a expectativa para os próximos 11 meses é que a base instalada de Windows atinja a marca de 1 bilhão. O FAM é um fórum anual da empresa que reúne mais de 200 analistas financeiros e investidores corporativos e que tem como objetivo compartilhar a visão e as estratégias de crescimento da Microsoft. O evento acontece no início de ano fiscal, que na empresa ocorre em julho. As apresentações também apontam as expectativas da companhia para os próximos três anos. Além dos números revelados sobre o Windows Vista, durante o evento foram anunciados o faturamento acima de US$ 800 milhões com a comercialização do Microsoft Office SharePoint Server 2007, que passa a ser o produto com crescimento mais rápido na história da Microsoft e a criação do Internet Services Research Center (ISRC), um centro de pesquisas dedicado a desenvolver mais rapidamente as inovações em serviços on-line e entregá-las a clientes e anunciantes.