Microsoft lança campanha contra má fama do Windows Vista

Uma nova campanha de divulgação da Microsoft com objetivo de combater as opiniões negativas em torno do Windows Vista está causando polêmica. Mas isso não faz parte do ataque real que a companhia está planejando contra a Apple e outros críticos do programa. Desde o seu lançamento em 2007, a Microsoft vem tentando vender o Vista como um produto seguro e confiável. A divulgação não é tão memorável quanto a do MAC, da Apple, que conseguiu convencer o mundo de que o Vista é um "fracasso". Para lutar contra a má fama e convencer os usuários de que o Windows Vista é um bom produto, a publicidade provoca com a seguinte frase: "Em uma época, todos acreditavam que a Terra era plana". O site da empresa oferece um test drive online. Um executivo da Microsoft disse em uma reunião no começo deste mês que a companhia estava se preparando para uma agressiva campanha que poderia custar U$ 300 milhões.