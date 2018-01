Microsoft lança comunicador instantâneo no Xbox 360 A Microsoft anunciou o lançamento do Windows Live Messenger no console Xbox 360, conectando os jogadores do videogame a usuários de PCs e laptops equipados com o sistema operacional Windows. Com essa atualização do Xbox 360, as pessoas poderão se conectar e conversar em tempo real a partir de seus televisores ligados ao console usando o comunicador instantâneo Windows Live Messenger, que tem mais de 260 milhões de usuários ativos no mundo.