Microsoft lança ferramenta de teste de jogos em HD-DVD

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 13, o lançamento de uma ferramenta que permite aos estúdios produtores de videogames testarem jogos em um ambiente virtual sem precisarem gastar recursos com a gravação de DVDs de alta definição padrão HD-DVD. A ferramenta Xbox 360 HD-DVD Emulator, segundo a Microsoft, elimina a necessidade de gasto com hardware caro ou processos de tentativa e erro nos testes dos discos de videogames compatíveis com seu console. "Estamos comprometidos em apoiar e desenvolver o ecossistema do HD DVD e o Xbox 360 HD-DVD Emulator reflete esses esforços ao fornecer a desenvolvedores ferramentas de software que precisam para criarem conteúdo de alta qualidade", disse Jordi Ribas, gerente geral da área de HD-DVD da Microsoft. A licença única do produto, que pode ser baixado pelo sistema online Xbox Live, custa US$ 2.999.