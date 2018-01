Microsoft lança Flight Simulator X para PCs em outubro A Microsoft lança no mercado mundial o game Flight Simulator X, que deve chegar ao varejo mundial em outubro. A empresa já começou a divulgar diversos ´teasers´ do lançamento em informes enviados à imprensa. Além de trazer melhorias nos gráficos, o game trará um modo de missões, com mais de 50 variantes, em que os jogadores terão de cumprir certas tarefas, como entregar remessas em localidades remotas no menor tempo possível, além de enfrentar variações climáticas súbitas, o que permitirá a eles ter um incentivo maior para desenvolver suas habilidades e pilotagem. O jogo terá algumas funcionalidades aprimoradas pelos recursos gráficos do Windows Vista, o novo sistema operacional da Microsoft. Fora os recursos técnicos, FSX traz para os fãs do jogo 24 mil aeroportos e um pacote de novas aeronaves. O preço para o game no mercado brasileiro ainda não foi anunciado.