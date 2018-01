Microsoft lança game de estratégia Rise of Legends A Microsoft Brasil lançou no Brasil a seqüência em do game para PCs Rise of Nations: o Rise of Legends, produzido pela Big Huge, em que o foco é uma batalha travada entre a magia e a tecnologia. O game de estratégia dá aos jogadores o desafio de transformar uma pequena aldeia em um império global. Ainda acompanha o esforço de um jovem inventor a esclarecer o passado do antigo mundo e unir seu povo contra novas ameaças. Em Rise of Legends os players seguem as aventuras do inventor Giacomo e seus aliados. As adversidades ocorrem em uma ampla narrativa que se estende por três vastos continentes: o invencível Doge of Venucci; o misterioso Yontash; e o congelado e debilitado Kahan. O principal diferencial de Rise of Legends está novo sistema de gerar gráficos 3D e construções mais detalhadas. Além disso, o jogo conta com novas opções no modo multiplayer e online, e oferece uma interface intuitiva e familiar a qualquer usuário do Windows. O jogo estará disponível nas lojas brasileiras em junho, por um preço estimado de R$ 99. O game é em inglês, com manual em português. (Matéria corrigida em 20/06/2006 - Ao contrário do anunciado orginalmente pela Microsoft, o game não tem versão em português).