Microsoft lança nova edição do Xbox 360 O videogame da Microsoft Xbox 360 ganhou uma nova versão com a edição ´elite´, anunciada nesta semana e que traz uma expansão na capacidade do disco rígido do aparelho, que salta para 120 GB. Além disso, o aparelho incorpora agora uma saída HDMI (High Definition Multimedia Interface), conexão que permite transmitir vídeo digital em alta definição e som multicanal por um único cabo. Vendido na cor preta, o console custará US$ 479 no mercado norte-americano. A expansão do HD, além de servir para armazenar jogos, também fortalece o papel do Xbox 360 como um servidor de mídia, já que o aparelho pode baixar e exibir filmes em alta definição, baixados - só nos EUA - pelo serviço online Xbox Live; e também pode interagir com computadores utilizando os sistemas operacionais da Microsoft.