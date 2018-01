Microsoft lança nova fase do PC com Windows pré-pago O projeto do computador com Windows pré-pago (em que o usuário adquire créditos para usar o PC, a exemplo de um celular) não é exatamente uma novidade. Desde o ano passado, alguns usuários brasileiros participam de um piloto do projeto de inclusão digital que deve ser anunciado amanhã pelo fundador da Microsoft, Bill Gates. O conceito é simples: não tendo condições de arcar com a compra de um PC, o usuário em um país em desenvolvimento leva para casa um micro completo, com o Windows XP, mas que é ativado por uma senha embutida em cartões pré-pagos. Dessa forma, ele pode consumir o PC conforme suas necessidades de computação, como numa modalidade diferente de financiamento, em que não há compromisso de um pagamento fixo todo mês, ficando com a posse definitiva do aparelho quando a soma de créditos adquiridos seja equivalente ao PC mais a licença do Windows. Em uma pesquisa feita com os participantes do piloto - os micros foram vendidos pela cadeia de varejo Magazine Luiza - 31% disseram que não comprariam um PC nos próximos 12 meses mas que conseguiram seus micros graças ao modelo pré-pago. ?Vimos a grande popularidade dos celulares pré-pagos ao redor do mundo e pensamos que o modelo também serviria para um PC", disse Will Poole, vice-presidente sênior do Grupo de Expansão de Mercados da Microsoft. Financiamento Amanhã, a Microsoft também deve anunciar a expansão do leque de parceiros que participam do projeto, incluindo aí bancos, que financiarão a compra do PC, cadeias varejistas e fabricantes de equipamentos, entre eles nomes como AMD, Intel, Lenovo e Transmeta. Outra possibilidade é que a empresa também anuncie uma nova modalidade de venda, dessa vez com algo parecido como o PC pós-pago, em que haveria uma conta de minutos, novamente a exemplo de um telefone celular, em que o usuário parcelaria a compra de seu micro. Tudo para, segundo a empresa, promover a inclusão digital nos mercados em desenvolvimento. E impedir o crescimento das soluções de código aberto, claro. A chamada tecnologia FlexGo, utilizada nos aparelhos, faz a medição do tempo gasto e impede, segundo a Microsoft, que o usuário faça alterações no sistema operacional. Agora, o piloto deve ser expandido para avaliação em outros países emergentes, entre os quais estão México, Índia, China e Rússia nos próximos três meses e, mais adiante, incluindo também Hungria, Eslovênia e Vietnã.