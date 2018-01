Microsoft lança nova ferramenta de busca na internet Novidade nesta semana no mercado de buscadores de internet, a Microsoft anunciou a disponibilidade do Windows Live Search, ferramenta de busca que incorporou novos algoritmos de busca e funcionalidades que prevêem a procura de dados, documentos e imagens na Web e em computadores pessoais. A tecnologia de busca do Windows Live Search também prevê uma maior integração com as novas versões do pacote Office e do sistema operacional Windows Vista, da Microsoft, além de permitir vasculhar dados em aplicativos de mensagens instantâneas. A expectativa da gigante do software é grande: ser mais popular que o Google e o Yahoo no mercado norte-americano num prazo de seis meses. A ferramenta substituirá o mecanismo atual disponível no portal MSN.