Microsoft lança nova versão do Windows Mobile A Microsoft revelou nesta quinta-feira, 8, uma nova versão de seu sistema operacional para dispositivos móveis. As mudanças tornam o software mais parecido com o Windows Vista e adicionam funções que antes estavam disponíveis apenas em computadores pessoais. Chamado de Windows Mobile 6 e disponível a partir do segundo trimestre deste ano, o novo sistema introduz nos celulares a capacidade de visualização de e-mail em seu formato original HTML com links ativos. O Windows Mobile 6 também inclui o Windows Live, que permite mensagens instantâneas com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e é capaz de enviar arquivos. O novo sistema também permite aos usuários visualizar, navegar e editar documentos nos formatos originais do Word, Excel e PowerPoint, sem alterações em tabelas, imagens ou textos. Na semana passada, a Microsoft lançou o Windows Vista, a nova versão de seu sistema operacional para computadores. Apesar de sua modesta participação mundial, bem atrás do sistema da Symbian e da Nokia, o Windows Mobile foi selecionado pela Vodafone em novembro como um dos três sistemas operacionais que apoiarão no longo prazo. Os outros dois são Symbian/Nokia Series 60 e Linux. A Microsoft informou que as vendas de celulares que utilizam o Windows Mobile vão dobrar neste ano fiscal, que se encerra em junho, e devem dobrar novamente no ano seguinte.