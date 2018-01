Microsoft lança novas ferramentas de busca A Microsoft anunciou o lançamento do Live Search e do Live.com no Brasil e em outros 46 países. A empresa resolveu turbinar seu serviço de busca para competir com outras empresas neste mercado, mais especificamente os portais Yahoo e Google. Segundo a companhia, as novas funcionalidades trazem melhoras nos resultados de uma pesquisa e na relevância dos resultados de procuras. A empresa também anunciou o início das operações do site Live.com, que, a exemplo de outros serviços online, permitem a customização da página de forma a exibir canais de notícias e feeds de RSS conforme o gosto do usuário. Isso é possível graças ao uso de tecnologias como a plataforma AJAX (Asynchronous JavaScript e XML), que permitem, por exemplo, mudar a ordem de canais de notícias no site arrastando e soltando o conteúdo, tudo de forma dinâmica. ?O lançamento do Live Search é um marco significativo para nosso conjunto de serviços.?, declara Osvaldo Barbosa de Oliveira, diretor do MSN para o Brasil. Outra novidade do Live Search é que ele agora oferece a possibilidade de adaptar a busca para encontrar resultados dentro de uma lista pré-selecionada de websites. Uma das novidades da busca é o uso das Macros. Por meio deste recurso, os usuários podem selecionar uma lista de sites e fazer uma busca específica, como por exemplo, busca em Blogs. As Macros são universais e podem ser compartilhadas entre diferentes usuários.