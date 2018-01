Microsoft lança novo anúncio publicitário em que ataca a Apple

A Microsoft lançou uma nova campanha publicitária nos Estados Unidos em que ataca diretamente sua concorrente Apple e que vem a responder os anúncios que a empresa dirigida por Steve Jobs exibe na TV há dois anos. As redes de TV americanas mostraram ontem os primeiros anúncios da nova campanha com a qual Microsoft tenta passar uma imagem jovem, dinâmica e atrativa do PC e de seu sistema operacional Windows. A famosa campanha da Apple personifica o PC como um tipo aborrecido, com óculos, gordinho e nerd. Um homem mais jovem, moderno e divertido diz ser um Mac e acaba deixando o PC em uma situação ridícula em todos os anúncios da Apple. Na campanha que a Microsoft lançou, um programador da companhia aparece vestido como o PC do anúncio da Apple e assegura, olhando para a câmera: "Olá, sou um PC e me transformaram em um estereótipo". Depois, a Microsoft exibe testemunhos de vários usuários de PC supostamente nada aborrecidos como mergulhadores dentro de uma jaula e rodeado de tubarões. A campanha contou também com celebridades como a atriz Eva Longoria, da série de TV "Desperate Housewives". David Webster, responsável pelo marketing da Microsoft, disse à imprensa americana que os anúncios querem mostrar "a diversidade dos usuários do Windows". "Nosso concorrente quer que todos pensem que os PCs não são interessantes, e que as pessoas interessantes não os usam, mas a Microsoft tem de trazer outra vez a marca PC e dizer a verdade sobre ela", acrescentou.