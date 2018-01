Microsoft lança novo site para desenvolvedores A Microsoft Brasil anunciou a criação do site PORTA25, página que reunirá comentários dos profissionais que trabalham com plataforma Microsoft, bem como com sistemas de código-fonte aberto, como Linux e Unix. O serviço tem por objetivo a troca de informações técnicas sobre as ações da empresa com foco em interoperabilidade e integração de seus produtos com softwares de código aberto. A versão brasileira do site (a Microsoft mantém uma versão em inglês do serviço), traz conteúdos inéditos com informações locais e artigos, priorizando temas relevantes aos profissionais e para a comunidade local de open source. Além disso, o portal trará também versões do conteúdo do site norte-americano que sejam de interesse para os grupos no Brasil. Os visitantes poderão deixar comentários e sugestões para melhorar a interoperabilidade dos produtos. ?Será uma espécie de interface com os trabalhos da Microsoft no Open Source Software Lab que a empresa possui em Redmond?, disse Roberto Prado, gerente de estratégias da Microsoft Brasil.