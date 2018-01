Microsoft lança novo Zune, concorrente do iPod

A Microsoft deu um passo gigantesco no mercado de música digital ao anunciar nesta terça-feira, 2, a nova geração de seu player Zune, mais rápida e versátil. O anúncio tem o objetivo de ganhar fatia do mercado dominado pelo concorrente iPod, da Apple. Veja também: Dona de iPhone pede indenização de US$ 1 mi Apple anuncia iPod Touch, com tela sensível Mais imagens dos novos iPods Um ano depois do lançamento do primeiro modelo, o Zune de 30 gigabytes que já vendeu 1,2 milhões de unidades, a Microsoft decidiu mostrar ao público norte-americano três novos players. Eles estarão à venda em novembro. Em entrevista à Efe durante a apresentação dos novos aparelhos, o vice-presidente da Microsoft, J. Allard, se mostrou satisfeito com as vendas alcançadas pelo atual Zune, mas admitiu ser necessário "fazer um produto que os usuários realmente querem". A aparência da nova geração de Zunes mudou pouco, mas o design é mais sofisticado e é mais fácil de usar, seguindo a linha do líder de mercado iPod. A nova linha inclui um tocador portátil de 80 GB de cor preta, com tela de 3,2 polegadas, que será vendido por US$ 249,99. As versões menores têm 4 GB (US$ 149,99) e 8 GB (US$ 199,99), com memória flash. Esses modelos, que competirão diretamente com a versão Nano do iPod estão disponíveis nas cores rosa, verde, preto e roxo. A grande novidade dos novos players é o Zune Pad, um botão sensível ao toque, e o sistema de sincronização, uma função que permite que o dispositivo se atualize automaticamente por meio de conexão à internet. Como o modelo anterior de 30 GB, os novos contam com sintonizador de rádio FM e uma função que permite compartilhar arquivos com outros usuários do Zunes. Esse compartilhamento é muito mais que apenas isso. A nova geração incorpora a função denominada Zune Social, uma comunidade na internet para usuários trocarem música, adicionarem amigos, verem a lista das canções mais compradas e ver a discografia dos artistas. Por enquanto, o novo Zune não incorpora jogos no software, como se havia especulado. O motivo, segundo J. Allard, é que o centro de atenção da Microsoft agora é a música. Para o vice-presidente, a comentada "batalha" entre Microsoft e Apple pelo mercado de música digital não é importante para a empresa. "A luta está pior entre os artistas e a audiência", afirmou.