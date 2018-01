Microsoft lança pacote online de segurança Depois de um relacionamento próximo com empresas de segurança e fornecedores de software antivírus, e quase três anos de desenvolvimento, a Microsoft estréia nesta semana o seu pacote de segurança online OneCare. Com estas ferramentas, que podem ser compradas e baixadas pela internet, a empresa quer proteger usuários do Windows contra vírus, fornecendo ainda ferramentas contra spyware e firewalls, além de softwares de backup, tudo em um só pacote. A suíte de proteção começa a ser vendida nos EUA a partir de amanhã e sua oferta deve ser estendida a outros países nos próximos doze meses. O OneCare terá um preço unitário de US$ 49,95 para proteger até três PCs pelo período de um ano (o uso doméstico nos EUA já depreende que cada domicílio tem mais de um computador). A assinatura também compreende um serviço de alerta contra novas ameaças. Concorrência online É evidente que a convivência com as empresas de segurança, até então parceiras estratégicas que cobriam falhas de segurança nos sistemas operacionais e aplicativos da Microsoft, promete azedar. Mostras inequívocas disso já aparecem no mercado de tecnologia em exemplos como o recente processo movido pela fornecedora de soluções de segurança Symantec, visando impedir o desenvolvimento do novo Windows Vista - a próxima versão do Windows - por desentendimentos quanto a uma tecnologia de armazenamento que será usada no sistema. Além disso, a mesma Symantec e a também fornecedora de softwares de segurança McAfee já estão preparando versões integradas de aplicativos para concorrer diretamente com o OneCare da Microsoft.