Microsoft lança plano para promover Windows Vista A Microsoft e alguns fabricantes de computadores promoverão descontos para usuários interessados em atualizar seus micros para o novo sistema operacional da empresa, o Windows Vista, que deve estar disponível para usuários finais e pequenas empresas. A chamada promoção Vista Express Upgrade dará um desconto para clientes que adquirirem Pcs até o próximo dia 15 de março e quiserem migrar do Windows XP para o Vista. Os descontos variarão conforme a política de cada fabricante, podendo ser até gratuito em alguns casos. O programa deve satisfazer os fabricantes de computadores, que temiam perder vendas de micros no final do ano - época de vendas aquecidas em grandes mercados como o dos EUA - por conta de atrasos no lançamento do Vista (inicialmente previsto para o final deste ano). O desconto promocional também se estende a atualizações do pacote de automação de escritórios Office para a versão 2007.