Microsoft lança seu próprio 'Flash' para competir com Adobe

A Microsoft lançou oficialmente nesta semana a versão 1.0 do Silverlight, plugin para navegadores que pretende fazer frente à tecnologia Flash, da Adobe. A empresa anunciou alguns sites que utilizarão a ferramenta para distribuir vídeos online. Desde esta quarta-feira, 5, os sites Home Shopping Network, World Wide Wrestling Entertainment, Entertainment Tonight e Break.com, populares nos Estados Unidos, utilizam recursos em vídeo baseados em Silverlight. Para Brian Goldfarb, gerente de produto da Microsoft, muitos clientes adotarão o Silverlight por já possuírem vídeos codificados em Windows Media. Outra parte importante da estratégia é baseada na disponibilidade de ferramentas, que permitirão uma colaboração mais fácil entre designers e programadores. O funcionamento em múltiplos sistemas é fundamental para a adoção e conseqüente popularização do novo formato. Sendo assim, através de um acordo com a Novell, uma versão do Silverlight chamada Moonlight está sendo desenvolvida. A Microsoft também já trabalha em uma versão da tecnologia para Mac OS X. Junto com o lançamento de Silverlight 1.0 a Microsoft também lançará o Expression Encoder, uma ferramenta de conversão de vídeos para a Web. Além da criação de vídeos, o Silverlight pode ser aplicado em diversas outras aplicações online, e um bom exemplo disso é a Popfly, uma plataforma para criação de mashups (aplicações Web que reúnem conteúdo de diversos serviços) e websites. Em maio de 2007, a Microsoft anunciou que a versão 1.1 do Silverlight, com suporte para programação .NET, estaria disponível até 2008. Interessados em baixar a ferramenta podem encontrá-la no endereço Silverlight.net.