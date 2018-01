Microsoft lança Soapbox para concorrer com YouTube De olho no sucesso de portais que disponibilizam vídeos pagos e gratuitos, a Microsoft está lançando uma versão sua de um serviço do tipo com o lançamento do Soapbox. Ainda em uma versão beta, de avaliação, o novo serviço de compartilhamento de arquivos só está disponível para usuários convidados, embora seja possível solicitar uma inscrição para avaliar a ferramenta. Em termos de funcionalidade, o novo serviço investe em opções conhecidas como a possibilidade de atribuir ´tags´ (marcações) que ajudam a classificar os vídeos, que podem ser hierarquizados por categorias ou por popularidade. Os vídeos podem ter, no máximo, 100 MB de tamanho e, claro, em vez de usar a tecnologia Flash, presente em outros serviços, se vale do Windows Media Player para exibir os vídeos. Para alcançar maior popularidade, oferecerá a integração com a estratégia Windows Live, de ferramentas online da Microsoft, integrando o serviço a outros da empresa como o comunicador Live Messenger e o Live Mail. Ainda não há previsão de quando o Soapbox estará aberto para todos os usuários.