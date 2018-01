Microsoft lança suíte para administração de redes de PCs

A Microsoft anunciou a disponibilidade do novo Windows SteadyState, software utilizado para criar e personalizar perfis do usuário, estabelecer restrições e configurações globais do computador. O SteadyState substitui o Microsoft Shared Computer Toolkit para Windows XP e foca principalmente no gerenciamento de computadores de escolas, Cyber Cafés, bibliotecas ou em uso doméstico, caso haja função de múltiplos usuários. O SteadyState mantém, de modo mais fácil, os computadores executando as configurações programadas pelo administrador. "Administração de redes de computadores e configurações de perfis de usuários são ações fundamentais para empresas que trabalham com grande número de pessoas acessando seus PCs. Focada nestes clientes, a Microsoft desenvolveu o SteadyState, que prioriza, não apenas a simplificação do trabalho do administrador, mas também gera menos desperdício de tempo e menos gastos com manutenção, gerando impacto direto no faturamento da empresa", explica Ricardo Wagner, gerente de produto da Microsoft Brasil. Quando muitos usuários compartilham um único computador, o gerenciamento de contas e senhas pode consumir muito tempo do responsável pela administração da rede. O SteadyState permite que o administrador crie uma conta de usuário compartilhada que fornece acesso a todo um grupo ou categoria de pessoas. Menos contas e senhas significam menos trabalho para este profissional. Um exemplo disso, é que o software torna possível criar três contas diferentes para servir dezenas de usuários do computador de uma biblioteca: funcionários, adultos, e crianças.