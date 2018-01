Microsoft lança versão de sistema operacional para robôs A Microsoft lançou nesta quarta-feira a primeira versão comercial do sistema operacional para robôs com o qual espera alcançar uma posição de destaque na indústria robótica. Sob o nome Microsoft Robotics Studio, a tecnologia, baseada no sistema operacional Windows, pretende facilitar a vida dos que se dedicam à programação de robôs reais ou simulados. Trata-se de uma plataforma que, segundo a Microsoft, serve para programar todo tipo de robô, de brinquedos a equipamentos industriais, e que os pesquisadores ou apreciadores poderão obter de forma gratuita. As empresas que quiserem utilizar o sistema com fins comerciais terão que obter uma licença que custará a partir de US$ 399. A companhia mergulhou no campo da robótica no mês de junho, quando introduziu uma versão prévia do software e lançou um novo grupo de pesquisa. Desde então, acadêmicos, curiosos e empresas baixaram este software na internet mais de 100.000 vezes, disse a Microsoft. A iniciativa pode ampliar o alcance da robótica e dar aos seus adeptos a oportunidade de se transformarem em empreendedores. Segundo disse a companhia, que citou números da Federação Internacional de Robótica, este ano serão vendidos cerca de um milhão de robôs pessoais. Este é um mercado minúsculo em comparação com o dos computadores pessoais, mas a empresa espera que o mesmo cresça substancialmente nos próximos anos.