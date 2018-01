Microsoft lança versão final do Windows Live Messenger A Microsoft lança hoje a nova versão de seu programa de mensagens instantâneas, o Windows Live Messenger, que atualiza os recursos de compartilhamento de arquivos e a transmissão de vídeo em conferências. Agora, para mandar uma foto ou documento para um amigo, basta arrastar e soltar o arquivo desejado sobre o ícone com o contato da pessoa. Também é possível criar uma pasta de compartilhamento, em que basta que o usuário coloque um arquivo novo para que ele seja copiado automaticamente para contatos autorizados. Outra novidade é que dá para enviar mensagens para os amigos mesmo quando eles estão offline: eles recebem a mensagem quando se conectarem no Messenger (antes, a única opção era mandar um e-mail para a conta do HotMail do usuário). O programa, contudo, não é novidade para muitos usuários, já que milhares de usuários já estavam experimentando uma versão beta do aplicativo, que havia sido anunciada em maio.