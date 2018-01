Microsoft lança versão prévia do Windows 7 esta semana

A Microsoft vai lançar esta semana versão preliminar do sistema operacional Windows 7. A versão, conhecida como "release candidate", ou RC, indica que a companhia está nos estágios finais de completar o desenvolvimento do produto, sucessor do impopular Windows Vista.

A Microsoft afirmou que a versão RC do sistema estará disponível em 30 de abril para download por programadores e profissionais de tecnologia da informação cadastrados nas redes MSDN e TechNet e poderá ser amplamente acessado em 5 de maio.

A companhia ainda não informou quando a versão final começará a ser instalada em computadores ou será disponibilizada para compra em lojas, mas o vice-presidente de finanças afirmou na quinta-feira passada que pode ser antes de julho.

Os sistemas operacionais da Microsoft, instalados na maioria dos computadores do mundo, ainda são o suporte principal da empresa, fornecendo mais da metade do lucro de 4,4 bilhões de dólares no último trimestre.

O Vista, lançado ao público em 2007, se mostrou pesado para alguns computadores menos poderosos e muitos usuários reclamaram que o sistema é muito complicado. A concorrente Apple acabou promovendo uma popular campanha humorística na TV sobre os problemas da Microsoft.

Já o Windows 7, que tem recebido boas críticas em testes de público limitados nos últimos meses, tem um visual muito mais simples e tem uma série de recursos compatíveis com telas sensíveis a toques. A Microsoft informou ainda que o novo sistema vai interagir melhor com câmeras digitais e dispositivos de música.