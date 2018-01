Microsoft lança Windows Media Player 11 O Windows Media Player, software da Microsoft que toca músicas e vídeos, ganhou uma atualização com a disponibilidade da versão 11 do aplicativo na internet. O programa fica liberado para download uma semana depois do previsto e traz melhorias na função interna de busca de canções e o suporte estendido a mais formatos de música, além de novos tipos de arquivos como o Windows Media Audio Professional e WAV Lossless, que apresentam qualidade de som superior ao WMA convencional. A tela principal também traz uma interface nova, com abas selecionando as principais opções de funcionamento.