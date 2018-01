Microsoft lança Xbox 360 no Brasil Há 20 anos, videogame era coisa de criança. Mas as crianças cresceram e o grande objetivo dos fabricantes hoje é atingir consumidores de todas as idades. Muita gente que passou a infância em sessões de Enduro e River Raid no Atari ou de Super Mario Bros e The Legend of Zelda no Nintendo de oito bits nunca parou de jogar, o que eleva a idade do consumidor, num mercado que movimenta por ano, em todo o mundo, US$ 25 bilhões. "A média de idade dos jogadores está em 22, 23 anos", afirmou Milton Beck, diretor de Negócios de Jogos e Entretenimento da Microsoft Brasil. "A maioria ainda é homem, mas cresce a participação de mulheres." Nesta quinta, a Microsoft lançou no País o videogame Xbox 360, disponível no exterior há um ano. Semana que vem, os concorrentes chegam ao mercado internacional. A Sony vai lançar o PlayStation 3 (PS3) e a Nintendo o Wii, que sucede o Gamecube. "A intenção de lançar o Xbox 360 no Brasil não é recente", afirmou o executivo. Apesar de não serem distribuídas oficialmente no Brasil, há no País entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de máquinas da geração anterior (Xbox, PS2 e Gamecube). "O Brasil é o oitavo país que mais acessa o Xbox.com, apesar de não existir uma versão do site para o mercado local." Philipe Monteiro, gerente de produtos de uma empresa de entretenimento, já fez a pré-compra de seu Wii. "Será meu presente de Natal." E ele se programa para, em janeiro, comprar o Xbox 360. "Acho que as empresas estão focando nos adultos porque este é um público consumidor de produtos de alto valor", afirma ele, dono de um Nintendo DS. No aguardo O engenheiro Rubens Antonini também espera a chegada do Wii. Enquanto isso, joga PS2 e Nintendo DS: "Para a geração que cresceu gostando de videogames, jogo de pular em cima da tartaruga para salvar princesinha não serve mais". A Microsoft espera tirar vantagem do fato de estar chegando antes de seus competidores ao mercado. A maior concorrência, no entanto, deve vir dos videogames contrabandeados. O Xbox 360 estará disponível no varejo a partir de 1º de dezembro, num pacote que inclui o console, um controle sem fio, controle remoto, frente removível e três jogos: Perfect Dark: Zero, Kameo e Project Gotham Racing 3, por R$ 3 mil. Na internet, é possível encontrar o console à venda, sem os jogos, por R$ 1,6 mil. Nos Estados Unidos, o pacote sairia por menos da metade do preço: o videogame custa US$ 400 e cada jogo, US$ 50. Uma prova de que o mercado ficou adulto é que o grande sucesso hoje do Xbox 360 é um jogo chamado Gears of War, recomendado para pessoas com mais de 17 anos, por causa do sangue, da violência e da linguagem inapropriada. Além de videogame, o Xbox 360 funciona como um centro de mídia. Ele pode ser conectado à câmera digital e ao tocador de MP3, para exibir arquivos na televisão. Quando em rede com o computador, consegue transferir música e fotos do disco rígido para o aparelho de TV. A versão Media Center do Windows XP, não disponível no Brasil, permite assistir filmes baixados da internet na TV, via Xbox. A Microsoft anunciou este mês que o usuário poderá baixar filmes e programas de TV da internet, comprados no site Xbox Live.