Microsoft lançará 12 correções para melhorar segurança A Microsoft anunciou na quinta-feira que planeja lançar pelo menos 12 "patches" na terça-feira, para solucionar problemas na segurança do sistema operacional Windows e outros softwares. É o maior número de erros que a companhia corrige de uma só vez. Cada um dos "patches" serve para resolver vários problemas na segurança dos produtos. A Microsoft disse que a maioria servirá para solucionar erros considerados críticos, que permitem a entrada de piratas para tomar o controle do computador afetado. Três deles, pelo menos, são para o Microsoft Office, um software com várias frentes abertas em matéria de segurança. Outro servirá para resolver um problema considerado "crítico" no Windows Live OneCare, Microsoft Antigen, Microsoft Windows Defender e Microsoft ForeFront, programas que servem para defender o usuário de pragas eletrônicas como "spyware" e vírus. O pacote faz parte do programa mensal de segurança da multinacional.