Microsoft lançará drive HD DVD para Xbox 360 no Japão Se a Sony aposta no disco de alta definição Blu-ray para seu videogame PlayStation 3, a Microsoft irá com o HD DVD, patrocinado pela Toshiba, como o formato adotado pelo Xbox 360. A empresa, que já havia anunciado que terá um drive para discos HD DVD até o final do ano, confirmou que o mercado japonês será o primeiro a ver o dispositivo, que deve chegar às lojas no dia 22 de novembro, custando cerca de US$ 170. O periférico será mais uma arma da Microsoft na batalha pelos gamers japoneses, que terão até o final do ano o PS3 e o Nintendo Wii como opções de compra entre os consoles de última geração.