Microsoft lançará loja de software para celular, diz jornal

A Microsoft planeja oferecer novos programas e serviços para aparelhos celulares, incluindo um "bazar online" de software, informou o Wall Street Journal no domingo. O bazar online será para aparelhos que utilizam o sistema operacional Windows Mobile, informou o jornal, citando pessoas familiares com o assunto. A Microsoft também lançará em breve nova versão do Windows Mobile, que terá uma "interface mais sofisticada", de acordo com a matéria. Na última sexta-feira, a companhia começou um lançamento limitado do serviço "My Phone", que sincroniza informações como contatos e compromissos de agenda de um celular para um site protegido por senha. Um representante da Microsoft não estava imediatamente disponível para comentar.