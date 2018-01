Microsoft lançará Xbox 360 em países em desenvolvimento Quando o jornal O Estado de S. Paulo noticiou o lançamento do Xbox 360 no mercado brasileiro, a primeira reação dos entusiastas foi a surpresa, afinal a Microsoft sempre mantivera uma razoável distância do mercado de consoles no Brasil alegando enormes prejuízos potenciais em função da pirataria de jogos. Essa foi a razão para o Xbox original, que pode rodar cópias piratas de games com o uso de chips que modificam suas configurações originais não ter sido vendido no País. O 360, assim como o primeiro Xbox, pode rodar softwares piratas como uma atualização no software que regula o funcionamento do drive de leitura de DVDs. Por enquanto, esse tipo de modificação não afeta o acesso ao serviço Xbox Live, mas isso não está descartado num futuro próximo. Lançado mundialmente há um ano, o videogame será anunciado oficialmente para a imprensa nacional em um evento em São Paulo, no próximo dia 9. O preço do videogame no mercado nacional ainda não foi divulgado, mas é possível encontrar o Xbox 360 em pacotes variados (existem diferentes configurações do equipamento, incluindo acessórios) que custam entre R$ 1800 e R$ 2100. Mercados emergentes O Brasil, contudo, não será a primeira praça onde o console é vendido legalmente: a Índia já comercializa o console e a África do Sul também receberá o videogame e a China, outro mercado efervescente em termos de pirataria, também pode receber o videogame. Independente da estratégia de lançamento no mercado brasileiro, um fator pesa positivamente para a Microsoft, já que o Xbox 360 será o primeiro entre os videogames de última geração a contar com venda oficial no Brasil.