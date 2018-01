Microsoft libera correção crítica para Internet Explorer A Microsoft antecipou a liberação de uma correção crítica no programa navegador Internet Explorer. Prevista para ser liberada no próximo dia 10 de outubro, como parte do pacote mensal de correções que a empresa costuma liberar, a atualização já está disponível na internet. A empresa tomou a decisão porque diversos endereços, especialmente sites pornográficos, estavam explorando a vulnerabilidade em ataques. A falha está ligada ao processamento de alguns arquivos de imagem usando o formato VML (Vector Markup Language) e que pode permitir a um invasor instalar qualquer programa no micro do usuário, assumindo seu comando remotamente. É impossível saber quantos usuários podem ter sido afetados pela vulnerabilidade, mas a empresa de segurança iDefense detectou mais de 2 mil sites que dispunham de algum mecanismo que procurava explorar a falha, bem como mensagens espalhadas por Spam que direcionavam os internautas a sites com componentes VML nocivos.