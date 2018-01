Microsoft libera download do Internet Explorer 7 A Microsoft anunciou nesta quarta a liberação do Internet Explorer 7 para Windows XP. O programa pode ser baixado gratuitamente pela internet, na versão em inglês. Segundo a empresa divulgou em um comunicado, a versão em português do navegador deve estar disponível na Web. A nova versão do navegador da Microsoft incorpora novos recursos de segurança, além de funcionalidades como a navegação por abas, que já estavam presentes em programas concorrentes. Para facilitar a atualização, a Microsoft também distribuirá o Internet Explorer 7 como uma atualização de alta prioridade por meio das Atualizações Automáticas do Windows. Os clientes que pretendem gerenciar a implantação do navegador internamente devem ativar medidas de bloqueio até 1º de novembro. Segundo a empresa afirmou, a Microsoft oferecerá suporte gratuito e ilimitado para o Internet Explorer 7 durante todo o ciclo de vida do produto.