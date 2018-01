Microsoft libera novo lote de correções para falhas de segurança A Microsoft liberou ontem seu pacote mensal de correções de falhas de segurança. O novo lote de atualizações tapa brechas de segurança no sistema operacional Windows e no pacote de aplicativos Office. Estas correções podem ser baixadas pela internet, no site da Microsoft, ou então baixadas pelo mecanismo de correções automáticas do Windows, o serviço Windows Update. Entre as falhas de segurança, nove foram consideradas críticas - sendo sete no Windows e duas no Office - por permitir a um invasor executar ações remotas em sistemas invadidos.